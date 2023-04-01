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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

Barodan yapılan açıklamaya göre, ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, iş birliği çerçevesinde yapılabilecek çalışma ve faaliyetler görüşüldü.

Çetin, Baro Başkanı Gürcün ve yönetimine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

- Vali Yıldırım'dan okul ziyareti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu modern teknolojilerle, laboratuvar teknikleriyle, tohum ve tohum ıslahlarıyla ilgili çok boyutlu bir şekilde her alanda yeteneği olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla öğrencilerini hazırlıyor.

Okulu gezen Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan bilgi aldı.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Yıldırım, serada yetiştirilen marulları öğrenciler ile hasat etti.













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