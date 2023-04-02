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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırın denetimlerine devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından denetim Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Fırınlarda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edildi. Denetimlerin tüm ilçelerde ramazan ayı boyunca sürmesi bekleniyor.

- NKÜ Rektörü Şahin'den Kanser Haftası mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, kanserin erken tanı ile önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti.

Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından birinin kanser olduğunu aktaran Şahin, "Her yaşta görülebilen bu hastalıktan, altında yatan nedenler ne olursa olsun erken teşhis sayesinde kurtulma olasılığı ise çok yüksektir. Kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan Kanser Haftası'nda, herkesi kanserle mücadele için harekete geçmeye ve kansere yakalananlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum."ifadelerini kullandı.









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