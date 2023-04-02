Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan'ın "Dünya Otizm Farkındalık Günü" ilan edildiğini belirtti.

Her insanın dünyaya farklı özelliklerle geldiğini ve kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"İlimizde, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle çeşitli tür ve kademede 28 özel eğitim okulunda toplam 988 öğrenci eğitim almaktadır. Okullarımızda 735 özel eğitim öğretmeni görev yapmaktadır. Devletimiz, otizmli ve özel eğitime ihtiyaç duyan diğer çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Tekirdağ Valiliği olarak bu özel bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktayız."

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