Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Yıldırım, Şarköy ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti, yakından ilgilendi.

Programda konuşan Vali Yıldırım, iftar sofralarında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Her fırsatta şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir araya gelmeye çalıştığını aktaran Yıldırım, birlik beraberliğin ve paylaşmanın önemli olduğunu aktardı.

İftar programına Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

















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