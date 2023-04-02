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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Marmaraereğlisi ilçesinde Süleyman Turgut Kırali Ortaokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okul idarecilerinden bilgi alan Ulusan, eğitim öğretim konuları hakkında öğretmenlerle toplantı yaptı.

Sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden Ulusan, başarılı bir dönem geçirmelerini temenni etti.

- Ergene'de çilek tarlaları yeni sezona hazırlanıyor

Ergene Belediyesince Velimeşe mahallesinde bulunan çilek tarlalarında bakım çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından tarlalarda yapılan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması amaçlanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, nisan ayı içerisinde çilek sezonunu başlatmayı planladıklarını belirtti.

Belediyeye ait olan çilek tarlalarına yoğun ilgi beklediklerini aktaran Yüksel, "Sosyal belediyecilik alanında yaptığımız öncü çalışmalarımızın yanı sıra tarım alanında da bölge çiftçisine örnek olacak uygulamaları hayata geçirerek rol model olmayı hedefliyoruz. Belediyemizin çilek tarlalarını lavanta bahçelerimizin hemen yanında 20 dönümlük arazide oluşturduk. Vatandaşlarımız bahçelerimizde yetiştirdiğimiz ürünlere kolayca ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.













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