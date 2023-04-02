Tekirdağ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.Ö.A. idaresindeki 59 LK 880 plakalı otomobil, Aşağısevindikli Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan 06 RKD 01 plakalı otomobile çarptı.



Kazada sürücü S.Ö.A. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









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