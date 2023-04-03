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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Saray ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okul idarecilerinden bilgi alan Ulusan, eğitim öğretim konuları hakkında öğretmenlerle toplantı yaptı.

Öğrencileri atölyelerinde ve sınıflarında ziyaret eden Ulusan, başarılı bir dönem geçirmelerini temenni etti.

- Baroda tören düzenlendi

Tekirdağ'da avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukat için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre tören Tekirdağ Barosu'nda gerçekleştirildi.

İsmail Yavuz'a ruhsatnamesi yapılan yemin törenle takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukata başarı diledi.





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