Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Muratlı ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.
Programda konuşan Vali Yıldırım, ramazan ayını birlik ve beraberliği önemli kıldığını belirtti.
İftar programına Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.