Tekirdağ'da park halindeki otomobili çalan 3 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sait Güngör Sokak'ta bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sokak üzerinde bulunan iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yaklaşık 25 güvenlik kamerasından 200 saatlik kaydı izleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D, G.Ç, E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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