Önce yaralı kedi yavrusunu sahiplendi ardından evini 6 "can dosta" daha açtı

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TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahiplendiği yaralı kedi yavrusuyla hayvan sevgisi başlayan 63 yaşındaki Ayşe İlkin, evinde baktığı köpek ve kediler ile sokakta yaşayan hayvanları sevgiyle besliyor.

Eşi ve bir oğluyla yaşayan Ayşe İlkin, yaklaşık 13 yıl önce ramazanda sokakta yaralı halde bulduğu kedi yavrusunu evine getirerek bakmaya başladı.

Zamanla hayvan sevgisi artan İlkin, evine 5 kedi ve 1 köpek daha alarak bu hayvanların bakımını üstlendi.

İlkin, evde baktığı hayvanların yanı sıra elinden geldiği kadar sokakta yaşayan hayvanları da beslemeye, bakımlarını ve tedavilerini üstlenmeye çalışıyor.

Ayşe İlkin, AA muhabirine, içindeki hayvan sevgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce bel fıtığı ameliyatı olduğunu, hastanede kaldığı sürede hep hayvanlarını düşündüğünü belirten İlkin, ameliyat sonrası enfeksiyon nedeniyle 26 gün yoğun bakımda kaldığını, rüyasında hep kedileri gördüğünü ifade ederek, "Hayvan sevgisi bambaşka." dedi.

İlkin, hayvanların beslenmesinde ve bakımında gönüllü hayvanseverlerin de kendisine destek verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 4 yıl önce kardeşinin yazlığına gittiğini ancak 24 saat kedi ve köpeklerinden ayrı kalabildiğini anlatan İlkin, "Geri döndüğümde iki kedim yoktu. O günden sonra cenazeye bile gitsem, aynı gün içerisinde geri dönüyorum. Aklım hep evde. Tatil ve bayramımız yok. 24 saat beraberiz." diye konuştu.

İlkin, sabah ve akşam belirlediği güzergahları gezerek sahipsiz hayvanları beslediğini ve daha sonra evine döndüğünü belirterek, "Köpeklerim kaybolduğunda geri gelene kadar kalp krizi geçirecektim. Kaybettiğim hayvanları arıyorum. Dışarı çıktığımda onları göremediğim zaman meraklanıyorum. 'Birileri mi aldı yoksa barınağa mı götürüldü?' diye düşünüyorum. Olmadıklarında bu korkuları yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Her akşam onlar için dua ediyorum"

İlkin, sahipsiz hayvanlara kendi çabalarıyla yuva yaptığını anlattı.

Çöpe atılan giysileri toplayarak hayvanların altına serdiğini belirten İlkin, şöyle konuştu:

"Doğuran kediler oluyor, onları ayrı kafeslerde belli bir zamana kadar besliyorum. Her akşam dış kapının önünde 'Rabb'im sen koru ve kolla' deyip eve giriyorum. Arabalar çiğnemesin, kaza olmasın ve ölmesinler diye hepsine dua ediyorum. En korktuğum, kalktığımda onların ölümüyle karşılaşmak. Hepsine evlat gibi değer veriyorum."

İlkin, sahiplenilen hayvanların tekrar sokağa bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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