Vali Yıldırım'ın "5 Nisan Avukatlar Günü" mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, 5 Nisan tarihinin anayasa ile güvence altına alınan, dolayısıyla kamusal bir hak olan savunma hakkının temsilcisi avukatların "Avukatlar Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Avukatların insanların en zor dönemlerinde ihtiyaç duydukları savunma hakkının temsilcileri olduğunu aktaran Yıldırım, avukatların kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Vali Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Avukatlık mesleği, gerek iş, gerek özel hayatımızdaki anlaşmazlıkların, adaletsizliklerin düzeltilmesi, haklının hakkını alabilmesi, gerçeklerin ortaya çıkması açısından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızı sahip olduğu haklar konusunda bilgilendiren ve haklarının korunmasında onları yönlendirerek yardımcı olan avukatlarımız, çok önemli bir kamu hizmeti yerine getirmektedir. 'Adalet mülkün temelidir' sözünden hareketle, adaletin tecellisinde önemli bir mesuliyet üstlenen tüm avukatlarımızın 'Avukatlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.