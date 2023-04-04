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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Kapaklı ilçesinde Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okul idarecilerinden bilgi alan Ulusan, eğitim öğretim hakkında öğretmenlerle toplantı yaptı.

Öğrencileri atölyelerinde ve sınıflarında ziyaret eden Ulusan, başarılı bir dönem geçirmelerini temenni etti.

- Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel esnaf ziyareti yaptı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, Hükümet ve Muratlı caddelerinde iş yerlerini ziyaret etti.

Caddelerde kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Yüksel, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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