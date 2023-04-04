Tekirdağ'da silahlı kavgada 2 kişinin ölümüne ilişkin yakalanan 8 şüpheli adliyede

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan V.G. (20), V.G. (60), T.K. (55), İ.Ç. (25), R.T. (31), L.K. (42), H.K. (22) ve G.G'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.



Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında 2 Nisan'da çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. (24) ve F.G. (45) ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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