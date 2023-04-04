Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, İstanbul Çerkezköy D-567 kara yolunda yaptığı yol kontrolünde bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada vakumlu ve preslenmiş şekilde 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 110 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan F.Ü. (30) ve Ö.A'nın (45) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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