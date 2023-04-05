Tekirdağ'da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Çınarlı Mahallesi'nde ikametinde kenevir yetiştirdiği belirlenen C.H'nin evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 607 kök bakımı ve sulaması yapılmış kenevir bitkisi, 5 sentetik hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 10 tabanca fişeği, ve
6136 SK kapsamına giren metal kama ele geçirildi.
C.H ile birlikte evde bulunan S.S. ve Z.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonu
Çerkezköy'de üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde Gültepe Mahallesi'nde şüpheli İ.G ve M.A.G'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 310 gram bonzai ve 8 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.