Tekirdağ Valisi Yıldırım, fabrika işçileri ve depremzedelerle iftar yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, fabrika işçileri ve depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir oyuncak fabrikasında düzenlenen iftar programında fabrika işçileri ve depremzede ailelerle sohbet etti.

Programda konuşan Vali Yıldırım, ramazan ayını birlik ve beraberliği önemli kıldığını belirtti.

İftar programına Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Ergene Kaymakam Vekili Mustafa Eldivan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Ergene OSB Müdürü Yasemin Artar, KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Dolu Oyuncak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Dolu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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