Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan D.Ö. ve E.K. polis ekiplerince yakalandı.

Evde yapılan aramada 180 gram satışa hazırlanmış bonzai, sakız kutusu içerisine saklanmış 16 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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