Trakya'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

EDİRNE (AA) - Trakya'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Baro Başkanı Gökhan Karakoç, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Karakoç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 121 avukatın hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremden etkilenen avukatlarını görevlerini sürdürebilmeleri için mücadele ettiklerini belirten Karakoç, "Başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleklerini tekrar icra edebilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ

Valilik önünde düzenlenen törende, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden on binlerce insanın ve meslektaşlarının acısını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Meslektaşlarını bir an olsun unutmadıklarını aktaran Gürcün, "Depremden etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini, sürdürmek zor hale geldi. Bölgede baroya kayıtlı 17 bin 964 avukat, 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş, 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi dün olduğu gibi bugünde avukatlardır. "diye konuştu.

Gürcün, depremden etkilenen avukat meslektaşlarının mesleklerini tekrar icra edebilmeleri adına yanında olacaklarını kaydetti.

- Kırklareli

Kırklareli'nde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Kırklareli Barosu Başkan Yardımcısı Ayşegül Tükel Yüzkollar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



Yüzkollar, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 121 avukat ile on binlerde yurttaşın acısını yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmenin çok daha zor hale geldiğini ifade eden Yüzkollar, "Evleri, ofisleri yıkılan avukatların enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş, 10 bine yakın meslektaşımızın ev veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir." diye konuştu.

Yüzkollar, Avukatlar Günü'nün kutlu olmasını diledi.



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