Tekirdağ'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

A.D. (64) yönetimindeki 59 FV 887 otomobil, Ulaş Mahallesi'nde, R.H. idaresindeki 59 S 1704 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Olayda sürücülerden A.D. olay yerinde öldü, R.H. ise ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.



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