Tekirdağ Valisi Yıldırım AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan Anadolu Ajansının, üstlendiği yüksek misyonun gereği olarak bir asırdır mesai mefhumu gözetmeksizin, tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve dışında halkı bilgilendirmeye devam ettiğini belirtti.

AA'nın, dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini aldığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübe ve birikimi, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yapısı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam edecek. Kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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