Tekirdağ'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde yaptığı çalışmada 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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