Tekirdağ'da "İklim ve Afetlere Dirençli Şehirler Proje Toplantısı" yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde "İklim ve Afetlere Dirençli Şehirler Projesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Banu Behram Kuran, konuşma yaptı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Daire Başkanı Kuran, kentleri afetlere karşı dirençli hale getirmek istediklerini belirtti.

Tekirdağ'ın da içerisinde bulunduğu 5 ilde afetlere karşı dirençliliği arttırmak için proje başlatacaklarını aktaran Kuran, şunları kaydetti:



"Dünya Bankası kredisi ile yürütülecek projemizle İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da yer alan riskli yapılardaki hak sahiplerine uygun maliyetli finansman sağlayarak bu yapıları, depremlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı yapılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Proje ile hem riskli yapıların dönüşümünü hem de kentlerimizde sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturulmasını sağlayacağız. Çeşitli kriterlerle seçilen proje illerimizde çok daha geniş bir tabana finansman erişimi sağlayarak yaklaşık 10 bin konutun kentsel dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve ülkemize ve dünyaya örnek teşkil edecek bir dönüşümü vatandaşlarımızla el ele vererek hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da yapılacak çalışmalarla kentlerin afetlere dirençli hale getirileceğini belirtti.

Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkileri katıldı.

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