Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 kilo 131 gram kokain, 9 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 ay süren çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 kilo 550 gram esrar, 7 kilo 131 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen 395 avro, 110 dolar, 100 pound, 180 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













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