Tekirdağ'da ikametlerden silah ve elektronik eşya çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ikametlerden silah ve elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Altınova Mahallesi Tevfik Kış Sokak'taki iki ikametten elektronik eşya ve silah çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdiği iddia edilen A.G.(25), B.Ç.(26) ve M.A'yı (32) gözaltına aldı.

Evlerden çalınan 4 tüfek, 352 tüfek kartuşu, 409 tabanca fişeği, kılıç, laptop, 2 fotoğraf makinesi ve elektronik eşya ele geçirildi.



Söz konusu eşya ve silahlar sahiplerine teslim edildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.