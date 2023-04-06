Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.



İ.C. idaresindeki 34 BM 4286 plakalı otomobil, Karabürçek Mahallesi yakınlarında devrildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri İ.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.







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