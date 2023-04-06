Çerkezköy'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde şüpheliler İ.G. ve M.A.G'yı durdurdu.



Şüphelilerin üst aramasında 310 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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