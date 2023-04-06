Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sami Büyükişcan idaresindeki 59 ND 370 plakalı otomobil, Yeşilsırt Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Büyükişcan ve otomobilde bulunan Ç.Y. sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Büyükişcan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ç.Y'nin tedavisi sürüyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.