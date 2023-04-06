Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.L idaresindeki 34 SYE 848 plakalı otomobil, Büyükyoncalı Kavşağı'nda, S. Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan Y.Ö yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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