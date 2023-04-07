Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Parkı otoparkında Ayhan Aydın (53) ile B.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga sırasında Aydın'ı bıçaklayan B.B. olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Aydın’ın cenazesi morga götürüldü.

B.B. İstanbul'da bir akrabasının evinde yakalandı. B.B'nin kaçmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltındaki 4 zanlının sorgusu sürüyor.



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