Vali Yıldırım, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

2050'de dünya nasıl bir yer olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güven içerisinde yaşaması için gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde, vatandaşların desteğini alarak görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerin suçluları yakalamanın yanında suçun önlenmesi için de çalıştığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Ülkemizin her zor zamanında olduğu gibi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde de Türk Polis Teşkilatı önemli görevler üstlenmiştir. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personelleri de deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek olmuş, emniyet ve asayişi sağlamış ve depremzede vatandaşlarımıza yönelik yardım ve destek çalışmalarına katılmıştır."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.