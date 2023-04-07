Tarihçi ve seyahat yazarı Tonguç, Süleymanpaşa'da çekimler yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tarihçi, seyahat yazarı ve rehber Saffet Emre Tonguç, Tekirdağ'ın tanıtımına katkı sunmak amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde tarihi ve kültürel alanlarda çekimler gerçekleştirdi.

Yaptığı çalışmaların ardından Tonguç, AA muhabirine, Trakya'da güzel anıları olduğunu ve her fırsatta Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ne ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Pandemi dönemiyle değişen tatil tercihlerinin devam ettiğini belirten Tonguç, "Pandemi döneminde özellikle butik oteller tercih edildi. Daha küçük Ege köyleri bu dönemde dikkati çekti. Hala bu keşfedilen yerler popülerliğini sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Tonguç, Türkiye'nin son derece güzel bir coğrafyada bulunduğunu, dünyanın en zengin kültürel ve tarihi mirasına sahip olduğunu dile getirdi.

İnsanların tatil amaçlı Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Trakya'ya da fazlasıyla ilgi göstermeye başladığını vurgulayan Tonguç, şunları kaydetti:



"Trakya, antik çağlardan bu yana çok önemli olmuştur. Edirne, Bursa'dan sonra ikinci başkent. Oradaki zenginlikler inanılmaz. Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı hastane gerçekten çok önemli. Tekirdağ her zaman üzüm bağları ile önemli bir kent. Burada bağ rotasını daha etkin hale getirebiliriz. Marmaraereğlisi'nde, bir ara İstanbul'u orada kurmayı düşünmüşler. Bu kadar değerli bir yer. Bu coğrafyada her yerde bir şeyler bulabiliyorsunuz. Longoz ormanlarının ne kadar değerli olduğunu görüyorsunuz. Büyük kısmı bizde olan longoz ormanlarının az bir kısmı Bulgaristan'dadır. Trakya'nın en büyük özelliğinden biri de Karadeniz ve Marmara denizlerine kıyılarının bulunması. O yüzden değerlidir."

Tonguç, Trakya'nın tüm bu özellikleriyle tatil tercihlerinde mutlaka öne çıkacağını ve vatandaşların ilk ziyaret etmek istediği yerlerin başında geleceğini dile getirdi.





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