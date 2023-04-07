Hayrabolu SYDV martta 2 bin 63 kişiye yardım yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 2 bin 63 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, mart ayında 2 bin 63 ihtiyaç sahibine, 2 milyon 784 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti

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