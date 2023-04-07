Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ve 32 suç kaydı olan hükümlü yakalandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 32 suç kaydı ve 15 yıl hapis cezası bulunan R.Ç.'nin kırsal Yaylaköy Mahallesi'ne geldiğini belirledi.

Mahallede operasyon düzenleyen ekipler, R.Ç'yi yakaladı.

Üzerinde sahte 4 ehliyet ve kimlik kartı bulunan R.Ç. gözaltına alındı.

R.Ç. sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

- Malkara'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vakıfiğdemir Mahallesi'nde Y.A'nın (42) çiftlik evinden televizyon, şofben, fırın, koltuk, halı, yatak, elektrikli aletler, bakır kablolar çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olayı H.G. ve İ.Ş.'nin yaptığını belirledi.

Ekiple, H.G. ve İ.Ş'yi çalıntı malzemeleri satmaya götürürken yakaladı.

Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.









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