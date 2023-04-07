TRAKYAKA Yönetim Kurulu Tekirdağ'da toplandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, 2023 yılı ilk toplantısını Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Tekirdağ Valiliği’nde yapılan toplantı, bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

Ajansın 2022 yılı Faaliyet Raporu ve 2023 yılı Proje Teklif Çağrısı sonuçlarının görüşüldüğü toplantıda, Genel Sekreter Mahmut Şahin, 2019 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapanış raporu sunumu ile depremzedeler yararına yapılan faaliyetler ve bağışlanması düşünülen demirbaşlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık katıldı.



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