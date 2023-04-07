Tekirdağ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen, görevinden ihraç edilmiş komiser Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hükümlüyü, Aşağısevindikli Mahallesi'nde yurt dışına çıkmadan anne ve babasını ziyaret ettiği sırada yakaladı.

"FETÖ'ye üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.