Tekirdağ'da dere yatağında ceset bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir dere yatağında erkek cesedi bulundu.

İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Arıtma Tesisi yakınında bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, üzerinde iş kıyafetleri bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.