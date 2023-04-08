Tekirdağ'da yetim çocuklar için iftar düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentteki yetim çocuklarla iftar yaptı.

Vali Yıldırım, Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım ve protokol üyeleri bir otelde düzenlenen iftar programında ildeki yetim çocuklarla bir araya geldi.

İftar öncesi masaları ziyaret ederek yetimler ve yakınları ile sohbet eden Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yetim ve öksüzlere bakmak, onların anne, baba eksikliğini hissetmeden büyümelerini sağlamak için gayret göstermek, şefkat ve merhametten onları mahrum etmemek insanlık adına yapılacak en güzel faaliyetlerden biri olduğunu söyledi.

Öksüz ve yetimlere sahip çıkmanın, onlara iyilikte bulunmanın İslam'ın da emirleri arasında olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Kuran-ı Kerim'de öksüz ve yetimlere iyi davranılması, onlara haksızlık edilmemesi hakkında pek çok ayet vardır. Devletimiz bu konuda oldukça özenli davranmakta, öksüz ve yetim yavrularımıza kol kanat germekte ve sahip çıkmakta. Bu doğrultuda, çocuklarımızın korunması ve güvenli bir ortamda yetişmesi için çocuk kurumları açılmış, bu kurumlar vasıtasıyla bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklarımız, devletimizin güvenli kanatları altına alınmıştır."

Yıldırım, yetim ve öksüz çocukların daha iyi şartlarda büyüyebilmeleri, özellikle de sevgi, şefkat ve merhametten mahrum kalmamaları için herkese görev düştüğünü, imkanı olan ailelerin koruyucu aile olması, imkanı olmayanların ise zaman zaman yurtları ziyaret ederek çocuklarla ilgilenmelerinin onların hayatlarını güzelleştireceğini ifade etti.





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