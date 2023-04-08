Tekirdağ'da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Saray Ali Naki Erenyol Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret ederek, akademisyenlerden bilgi aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile kütüphaneyi gezdi.

Ziyaretlerde fakültelerdeki akademisyenler, öğrencilere puanlar, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, derslerin müfredatları ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgi verdi.

Ayrıca üniversite hakkında tanıtıcı bilgiler verilerek, öğrencilerin üniversite ile ilgili soruları yanıtlandı.

Programa katılan 25 öğrenci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.









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