Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri için tiyatro gösterisi düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Çınarlı Anaokulu öğretmenleri, tiyatro gösterisi sundu.

Öğretmen Fatma Şamlı ve Emine Saygılı öncülüğünde çocuklara tiyatro aracılığı ile doğru mesajı vererek, olumlu davranışlar kazandırmak amacıyla tiyatro ekibi kuruldu.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerden oluşan ekip, okulda "Kırmızı Başlıklı Kız" oyununu öğrencileri için sahneledi.

Tiyatro oyunuyla öğrencilere, yabancılara güvenilmemesi gerektiği, doğru bilinen yoldan ayrılmamanın önemli olduğu mesajı verildi.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin sergilediği oyun öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.





























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