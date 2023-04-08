Tekirdağ'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında polis ekipleri ve öğrenciler birlikte kitap okudu.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin, boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirme, suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak durma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olma, sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı ve Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli bin kitap alımı yapıldı.

Polisler, program kapsamında haftanın belirli günlerinde okullara giderek öğrencilerle birlikte kitap okuyor.

Bu kapsamda ekipler, Fatih Anadolu Lisesinde kitap okuma etkinliği düzenledi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özkan Kara da öğrencilerle bir süre sohbet ederek, daha sonra onlarla kitap okudu.

Etkinliğin ardından polis ekipleri kitapları daha fazla öğrenciye ulaşması için okulun kütüphanesine bıraktı.

Program sonunda ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

















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