Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.

Mürefte Mahallesi'nde H.Ç. ile husumetli olduğu G.K. arasında tartışma çıktı.

H.Ç. tartışma sırasında pompalı tüfekle G.K'ye ateş etti.

Sol bacağından yaralanan G.K, sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

















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