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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

AA

Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.

Mürefte Mahallesi'nde H.Ç. ile husumetli olduğu G.K. arasında tartışma çıktı.

H.Ç. tartışma sırasında pompalı tüfekle G.K'ye ateş etti.

Sol bacağından yaralanan G.K, sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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