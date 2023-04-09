Süleymanpaşa Belediyesi "Kadın ve Gençlik Merkezi" açtı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince yaptırılan "Kadın ve Gençlik Merkezi" hizmete girdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu Mahallesi'nde çocukların ders çalışabileceği, kadınların da atölyelerde vakit geçirebileceği merkez, törenle açıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçeye önemli bir hizmet merkezini daha kazandırmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Kısa zamanda önemli işlere imza attıklarını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:



"Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı mahallemizde, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimize etüt merkezi hizmeti ile kaliteli eğitim desteği ve yabancı dil eğitimi, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetme, hanımlarımız için oluşturduğumuz atölyelerde ise kendilerini geliştirme imkanı sunan merkezimiz faaliyete başladı."





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