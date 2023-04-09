TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversite idari birim yöneticilerini iftarda ağırladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ yemekhanesinde organize edilen iftar öncesi Rektör Şahin, katılımcılarla sohbet edip sağlıklı bir ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu.
İftar programına, rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Prof. Dr. Murat Taşan, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Fatih Tuna, Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Arabul, daire başkanları ile fakülte, enstitü, yüksekokul ve MYO sekreterleri katıldı.
- Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ulusan'dan okul ziyareti
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Muratlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okul idarecilerinden bilgi alan Ulusan, eğitim öğretim konuları hakkında öğretmenlerle toplantı yaptı.
Sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden Ulusan, verimli ve başarılı bir dönem geçirmelerini temenni etti.