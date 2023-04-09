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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi ekipleri, İnönü İlkokulu bahçesinde boyama çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde birçok okulun bakım çalışmalarını üstlendiklerini söyledi.

İlçedeki tüm okulların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirten Yüksel, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeşiltepe Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu bahçesinde boyama çalışması yaptığını ifade etti.

Eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:



"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Eğitim geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşam ve gelişim yuvasıdır. Eğitimin desteklenmesi adına okullarımızda öğrencilerimizin rahat bir şekilde eğitim almalarını sağlamak için ihtiyaç duyulan okulların boya badana ve bahçeleri dahil olmak üzere çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

- Ergene'de ebru kursları devam ediyor

Ergene Belediyesinin çocuklar için düzenlediği ebru sanatı kursu, belediyenin kültür merkezi binasında devam sürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçede 9-14 yaş grubu öğrencilerinin yer aldığı kursta küçüklerin hayal güçlerini geliştirdiğini, öğrenip eğlendiklerini söyledi.

Hayatlarında ilk defa ebru sanatı ile tanışan öğrencilerin kurs öğretmenleri ile ebru yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yüksel, "suyun renklerle dansı" olarak adlandırılan ebru sanatının küçükler tarafından çok sevildiğini kaydetti.

Yüksel, kursun küçüklerin yanı sıra yetişkinler tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Çocuklarımızı sanata yönlendirmek, boş zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz açtığımız ebru sanatı kursumuz Ergene Belediyesi Kültür Merkezi binamızda devam ediyor. Çocuklarımızın geleceği için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz." dedi.





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