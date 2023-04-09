Tekirdağ'da kabristanlarda çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelindeki mezarlıklarda çevre düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre vatandaşların rahat şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için düzenleme çalışmalarına önem verildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yapılan çalışmayla 47 mezarlığın 29 bin 184 metre alanın beton direk ve tel çit ile çevrildiğini belirtti.

Yatırım programı kapsamında tüm çalışmaları hayata geçirdiklerini aktaran Albayrak, "Projemiz kapsamında yıl sonuna kadar ihale kapsamındaki mahallelerimizde mezarlıkların çevresinin beton direk ve tel çit ile çevrilmesi çalışmaları tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.









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