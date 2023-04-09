Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı B.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne götürülen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Parkı otoparkında 7 Nisan'da Ayhan Aydın (53) ile B.B. arasında çıkan kavga çıkmış, Aydın'ı bıçaklayan B.B. olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekipleri Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlemiş, B.B. İstanbul'daki akrabasının evinde yakalanmıştı.







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