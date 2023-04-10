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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesince meslek edindirme kursları kapsamında biçki, dikiş ve mefruşat kursu kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre kurs hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların 17 Nisan'a kadar Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'ne başvurmaları gerekiyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, düzenledikleri kurslar sayesinde vatandaşların iş sahibi olduğunu ve bazılarının ise kendi iş yerlerini açtığını belirtti.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, muhtarlarla iftarda buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, iftarda muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre iftar programı belediye hizmet binasında düzenlendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hayata geçirilecek projeler konusunda muhtarları karar alma sürecine dahil ettiklerini aktaran Albayrak, "Muhtarlarımızla yerel yönetimler olarak yıllardır süregelen iş birliğimiz var. Kentimizin bugününe ve yarınlarına yön veren büyük projelerimizi birlikte planlıyoruz. Yönetimde ortak aklı hakim kılmaya ve mavi gözlü kentimizi muhtarlarımızla birlikte yönetmeye devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.



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