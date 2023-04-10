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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri, anaokulu öğrencilerini ziyaret etti, hediyeler dağıttı.

Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOVAM) Müdürü Prof. Dr. İsmet Başer, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Bilgin ve Doç. Dr. Alpay Balkan, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Başer, Bilgin, Balkan ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Başer, verdiği destekten dolayı Mümin Şahin'e teşekkür etti.

Rektör Şahin, görüşmelerinde misafirlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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