Tedavi ettiği çocukların çizdiği resimler hastanedeki odasının duvarlarını süslüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Uzmanı Ali Demirhan'ın odasının duvarları, tedavi ettiği çocukların çizip kendisine getirdiği resimlerle dolu.

Bir yıl önce hastanede göreve başlayan Demirhan ile tedaviye gelen çocuklarla arasında güzel bir bağ oluştu.

Tedavi olan çocuklardan bazıları bir süre sonra doktora olan sevgilerini göstermek için çizdikleri resimleri getirmeye başladı.

Gelen resimlerin artması üzerine Demirhan, resimleri odasının duvarında sergilemeye karar verdi.

- "Çocuklarla iletişim tedaviyi kolaylaştırıyor"

Doktor Ali Demirhan, AA muhabirine, tedavi ettiği çocuklarla arasında güzel bir iletişim olmasının tedavi sürecini kolaylaştırdığını söyledi.

Zamanla çocukların kendisine resim çizip getirmeye başladığını anlatan Demirhan, "Çocuklar getirdikleri resimlerle hem bizi mutlu ettiler hem de kendileri mutlu oluyor. Çocuklar sonraki kontrollerine geldiklerinde de bu resimlerini gördükçe daha da mutlu oluyorlar." dedi.

Demirhan, çocuklardan gelen bu hediyelerin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Odanın duvarlarının neredeyse dolduğunu anlatan Demirhan "Tedavi ettikçe çocuklardan resimleri gelmeye devam ediyor. Odanın iki tarafı da neredeyse doldu. Bundan sonra gelecek çocukların resimlerini de boş olan yerleri de doldurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Resimlerin odasına farklı bir hava kattığını dile getiren Demirhan, gerekirse bütün duvarları resimlerle süsleyebileceğini aktardı.

Duvardaki resmini görmek için gelen çocukların bu sayede hastane korkusunun da azaldığını anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"Resimleri çizenler her geldiğinde direkt resim köşesine geçip 'acaba hala resmim duruyor mu' diye bakıyor. Resimlerini gördüklerinde de çok mutlu olduklarını görünce biz de mutlu oluyoruz. Bir oyun havasında biz çocukları muayene ediyoruz. Resimler çok güzel bir iletişim kaynağı oldu bizim için."

Demirhan, çocukların kalbine dokunmanın kendisi için paha biçilemez bir mutluluk olduğunu belirtti.

- "Ailelerin de işi kolaylaşıyor"

Çocukların muayeneye isteyerek gelmelerinin ailelerin de işini kolaylaştırdığını vurgulayan Demirhan, şöyle konuştu:

"Çocuklar genellikle muayeneye gelmek istemezler ama bizim muayene polikliniğimize koşarak oynayarak geliyorlar. Aileler de zorlanıyorlardı ama buraya geldiklerinde gördüler artık aileler de çok rahat getirebiliyorlar.

Çocuklar mutluluklarını ifade etmek için bu resimleri çizip bize getiriyor. Resimler çocuklarda aramızda bir iletişim aracı da oldu."

Çocuğunu tedaviye getiren Nagehan Öntaş da odadaki resimlerden dolayı odanın muayenehaneden farklı bir havası olduğunu dile getirerek, bütün çocukların burada gülerek tedavi olduğunu belirtti.



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