Tekirdağ'da şehit polisler için mevlit okutuldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehit polisler için mevlit okutuldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından Rüstempaşa Camisi'nde düzenlenen programa, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Süleymanpaşa Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak ilahiler seslendirildi.

Daha sonra şehit olan tüm güvenlik güçleri için dua edildi.



Programın sonunda emniyet personeli, vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.

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